На Еврейском кладбище в Невском районе вандалы разбили 30 надгробий
Полицейские Петербурга ищут людей, которые в выходные повредили на территории старинного некрополя на проспекте Александровской Фермы, 14, три десятка памятников.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля в пресс-службе ГУ МВД, накануне около 10 утра в полицию Невского района позвонил представитель обслуживающий организации кладбища на проспекте Александровской Фермы. По его словам, в период с вечера 26 июля по 9:30 вторника кто-то повредил на кладбище 30 надгробий.
В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Основанный в 1875 г. некрополь в Санкт-Петербурге — Еврейское кладбище размещено рядом с бывшей Николаевской железной дорогой. Сохранились старинные захоронения, есть могилы моряков-балтийцев. Еврейское кладбище в Санкт-Петербурге — общественный некрополь, в котором ведутся реставрационные и реконструкционные работы.