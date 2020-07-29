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29.07.2020 09:14
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На Еврейском кладбище в Невском районе вандалы разбили 30 надгробий

Полицейские Петербурга ищут людей, которые в выходные повредили на территории старинного некрополя на проспекте Александровской Фермы, 14, три десятка памятников.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля в пресс-службе ГУ МВД, накануне около 10 утра в полицию Невского района позвонил представитель обслуживающий организации кладбища на проспекте Александровской Фермы. По его словам, в период с вечера 26 июля по 9:30 вторника кто-то повредил на кладбище 30 надгробий.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Основанный в 1875 г. некрополь в Санкт-Петербурге — Еврейское кладбище размещено рядом с бывшей Николаевской железной дорогой. Сохранились старинные захоронения, есть могилы моряков-балтийцев. Еврейское кладбище в Санкт-Петербурге — общественный некрополь, в котором ведутся реставрационные и реконструкционные работы.

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Комментарии (1)

bekras22
Твари последние, по ночам шакалят. Надеюсь, что им зачтётся.
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