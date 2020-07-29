Коронавирусом в мире заразились более 16,6 миллиона человек. Скончались уже больше 650 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 16,6 миллиона человек в 188 странах. Об этом сообщает проект Университета Джонса Хопкинса 29 июля.
По информации проекта, в мире заражены 16 670 063 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 234,7 тысяч.
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в США (число зараженных превысило 4,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (около 2,5 миллиона человек), Индия (около 1,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (822 тысячи) на четвертом месте.
За весь период пандемии скончались 659 077 инфицированных, более 9,7 миллиона человек выздоровели.