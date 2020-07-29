Смертельное ДТП в Москве попало на видео: грузовик летел на красный и протаранил автобус

Тяжёлое ДТП произошло утром 29 июля в Москве. Погибла пассажирка автобуса, пострадали, по разным данным, шесть или семь человек. Как сообщает столичный департамент транспорта в своём телеграм-канале, около 6:10 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы столкнулись «Газель» и автобус №209. Этот участок попадает в поле зрения видеокамеры, но разглядеть детали мешает пешеходный переход.

Видео из телеграм-канала дептранса Москвы

По предварительным данным, «Газель» двигалась с превышением скорости, выехала на перекрёсток на красный свет и ударила автобус. Есть подозрения, что водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечают в дептрансе.

По информации ведомства, в автобусе скончался один человек и четверо пострадали, в «Газели» травмы получил двое. По сведениям агентства «Москва», всего в автобусе было 20 пассажиров. РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы пишет, что пострадавших семеро: трое в «Газели», четверо в автобусе. Погибшей пассажирке автобуса было около 30 лет. «Водитель автобуса – грамотный профессионал, имеет 40-летний стаж вождения. В этот день на маршруте он отработал только 2 часа», – подчёркивают в дептрансе. На кадрах агентства «Москва» с места ДТП видно, что удар пришёлся на центральную часть автобуса. Он был такой силы, что кабину грузовика сплющило.