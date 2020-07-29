FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
29.07.2020 08:05
0
Печать

«Результат отрицательный». У госпитализированного главы Чукотки не подтвердился коронавирус

У главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным коронавирусом, анализ на инфекцию оказался отрицательным.

«Результат отрицательный. Большое спасибо всем за поддержку и пожелания. Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход. Скоро вернусь в строй», - написал Копин 29 июля в своем аккаунте в Instagram.

Накануне у Копина поднялась температура и появились характерные для ковида симптомы.

Чукотка находится в конце списка регионов по числу заболеваемости коронавирусом. По данным на 27 июля, там заразились всего 152 человека (плюс 1 за сутки), выздоровели 146 (плюс 2), один пациент скончался. Регион реализует третий этап снятия ограничений: действует масочный режим, не работают ночные клубы и другие развлекательные заведения, однако открыты пришкольные лагеря, кинотеатры и заведения общественного питания.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний