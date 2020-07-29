«Результат отрицательный». У госпитализированного главы Чукотки не подтвердился коронавирус

У главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным коронавирусом, анализ на инфекцию оказался отрицательным.



«Результат отрицательный. Большое спасибо всем за поддержку и пожелания. Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход. Скоро вернусь в строй», - написал Копин 29 июля в своем аккаунте в Instagram.



Накануне у Копина поднялась температура и появились характерные для ковида симптомы.

Чукотка находится в конце списка регионов по числу заболеваемости коронавирусом. По данным на 27 июля, там заразились всего 152 человека (плюс 1 за сутки), выздоровели 146 (плюс 2), один пациент скончался. Регион реализует третий этап снятия ограничений: действует масочный режим, не работают ночные клубы и другие развлекательные заведения, однако открыты пришкольные лагеря, кинотеатры и заведения общественного питания.

