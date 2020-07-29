«Август — не самый лучший месяц». Онищенко посоветовал не ездить в Турцию из-за стресса

Россиянам лучше пока отказаться от отдыха в Турции, так как такие поездки только увеличат стресс. Об этом 29 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Август — не самый лучший месяц. Так как вернувшиеся приедут к сентябрю. Это не ласковое солнышко. Это еще добавит дополнительный стресс», — объяснил Онищенко.

По его словам, россиянам нужно «втянутся в привычный ритм жизни». Поэтому лучше отдохнуть в Подмосковье.

Новость о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами с 1 августа появилась 24 июля. Первые три страны, о которых было объявлено в рамках данного решения, — Великобритания, Танзания и Турция. С 1 августа можно будет улететь в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан).

