Сегодня петербуржцев ждёт тёплый день, хотя и дождливый: к нам приближается обширный грозовой фронт. Завтра же солнца и тепла будет немного меньше.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 июля в Петербурге на фоне продолжающегося понижения давления пройдут кратковременные дожди, днём местами ливни и грозы, при которых юго-западный и западный умеренный ветер будет разгоняться до сильного. Днём воздух прогреется до 22-24 градусов.
Это обычная для 29 июля температура. За 57 лет погодных наблюдений в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями и без осадков, от 13 до 24 градусов тепла. Самое холодное 29 июля зафиксировано в 1973 году, минимальная дневная температура составила плюс 7, а самое жаркое – в 2010 году, плюс 33, напоминает «Яндекс».
30 июля тоже возможны грозы, а вот 31-го – уже простые дожди. Температура в эти дни будет понемногу снижаться: сначала до 18-20, затем до 17-19 градусов.
Вчера на Петербург, напомним, обрушился сильный ливень – выпала половина месячной нормы осадков. «Фонтанка» показывала некоторые последствия непогоды. Надолго ли дожди застряли в Петербурге, и что будет после, «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.