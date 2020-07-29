Сегодня петербуржцев ждёт тёплый день, хотя и дождливый: к нам приближается обширный грозовой фронт. Завтра же солнца и тепла будет немного меньше.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 июля в Петербурге на фоне продолжающегося понижения давления пройдут кратковременные дожди, днём местами ливни и грозы, при которых юго-западный и западный умеренный ветер будет разгоняться до сильного. Днём воздух прогреется до 22-24 градусов.