США увидели «серьезную проблему» в российских подлодках

«На протяжении последних 30 лет наши соперники и потенциальные противники наблюдали за тем, как США осуществляют сдерживание, как мы соревнуемся, как ведем себя во время конфликтов», — отметил Ван Херк, пишет "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости. Он добавил, что у России и Китая была возможность развиваться, наблюдая за США во всех областях.

Генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк заявил, что новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют «серьезную проблему» для Вашингтона.

По словам генерал-лейтенанта, российской стороной развиваются стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые «серьезная проблема». Он добавил, что это якобы дает возможность российским крылатым ракетам угрожать территории Соединенных Штатов.

В мае The Drive назвало атомную подводную лодку (АПЛ) К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А» лучшей субмариной Военно-морского флота (ВМФ) России. Издание из США напомнило, что российская стратегическая подлодка получила усовершенствования, позволяющие ей тихо и быстро перемещаться под водой. Речь идет, в частности, о водометной движительной установке и звукопоглощающем покрытии.