Соцопрос: Лукашенко безоговорочно выиграет выборы президента Белоруссии в первом туре
Александр Лукашенко безоговорочно выиграет выборы президента Белоруссии в первом туре, с поддержкой почти в три четверти всех голосов избирателей, сообщает аналитический центр Ecoom 28 июля.
Его статистику приводит белорусский телеканал ОНТ, заказчик исследования, проведенное методом телефонного опроса. "Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить – 10,9%, не захотели отвечать – 3,1%, против всех – 3,7%", - говорится в сообщении.
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса. Кандидата Светлану Тихановскую готовы поддержать 7,5% граждан, Анну Канопацкую – 1,6%, Сергея Черечня – 0,2%, Андрея Дмитриева – 0,7%
Отмечается также, что уровень доверия Лукашенко, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики главы государства, эффективности принимаемых им решений, составляет 78,1%. Участие в голосовании планируют принять в общей сложности 89,5% населения, при этом к возможности досрочного голосования в целом положительно относится более половины населения - 61,4%.
Исследование проводилось 23–27 июля 2020 года . Республиканская выборка составляет 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.