Соцопрос: Лукашенко безоговорочно выиграет выборы президента Белоруссии в первом туре

Александр Лукашенко безоговорочно выиграет выборы президента Белоруссии в первом туре, с поддержкой почти в три четверти всех голосов избирателей, сообщает аналитический центр Ecoom 28 июля.

Его статистику приводит белорусский телеканал ОНТ, заказчик исследования, проведенное методом телефонного опроса. "Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить – 10,9%, не захотели отвечать – 3,1%, против всех – 3,7%", - говорится в сообщении.