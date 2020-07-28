FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 23:47
2
Печать

«С этим надо завязывать». Глава Минприроды поддержал идею о ликвидации мусоропроводов в жилых домах

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин высказался за прекращение строительства жилых домов с мусоропроводами и за ликвидацию уже существующих систем. Об этом 28 июля он заявил в интервью РБК.

«Антисанитария вообще не должна существовать в местах, где проживают люди. И зачем все эти запахи? Это неправильно, люди этого не хотят. Я не видел такой практики нигде в мире, с этим надо завязывать», – подчеркнул Кобылкин.

Отказ от внутридомовых мусорок стал частью дорожной карты по внедрению системы раздельного сбора в стране. Предложение законсервировать мусопроводы в зданиях, где они предусмотрены, общественники ранее направили в Минстрой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Chinalove
Как насчёт того, чтобы просто своевременно обслуживать мусоропроводы - вовремя вывозить, чистить, дезинфицировать? Хотя нет, это бред какой-то!
Fenomen
Браво! Странно только, что из МинПрироды такое прилетело.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний