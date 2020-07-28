«С этим надо завязывать». Глава Минприроды поддержал идею о ликвидации мусоропроводов в жилых домах

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин высказался за прекращение строительства жилых домов с мусоропроводами и за ликвидацию уже существующих систем. Об этом 28 июля он заявил в интервью РБК.

«Антисанитария вообще не должна существовать в местах, где проживают люди. И зачем все эти запахи? Это неправильно, люди этого не хотят. Я не видел такой практики нигде в мире, с этим надо завязывать», – подчеркнул Кобылкин.

Отказ от внутридомовых мусорок стал частью дорожной карты по внедрению системы раздельного сбора в стране. Предложение законсервировать мусопроводы в зданиях, где они предусмотрены, общественники ранее направили в Минстрой.