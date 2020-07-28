До середины осени. Премьер Италии предложил парламенту продлить режим ЧС в стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступавший 28 июля в парламенте страны, предложил депутатам радикально - почти на три месяца, до 15 октября - продлить действующий в государстве режим ЧС.
L'intervento del Presidente @GiuseppeConteIT in replica al dibattito sulle ulteriori iniziative riguardanti l'emergenza da Covid-19.— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) July 28, 2020
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"Продление режима чрезвычайной ситуации является неизбежной и оправданной мерой, поскольку вирус по-прежнему циркулирует в стране", - сказал Конте в Сенате республики.
Стремясь обосновать свою позицию, политик пояснил, что без продления режима ЧС утратят силу действующие в настоящее время 38 распоряжений правительства, без которых вести борьбу с распространением коронавируса в Италии будет крайне затруднительно.
Режим чрезвычайной ситуации в Италии, объявленный правительством страны в связи с пандемией 31 января, истекает 31 июля. На данный момент суммарное число инфицированных в стране составляет 246 488, умерли от COVID-19 35 123 человека.