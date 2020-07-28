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28.07.2020 22:56
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«Сочи» хочет арендовать у «Зенита» Мамману


24-летний центральный защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана может перейти в «Сочи» на правах аренды, пишет портал «Чемпионат». Стороны уже обсуждают условия сделки.

Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» летом 2017 года за €16 млн. Свою карьеру игрок начал в «Ривер Плейте» в 2014 году.

11 марта 2018 года Маммана получил травму крестообразной связки в игре против «Ростова» и выбыл на девять месяцев. Аналогичную травму защитник получил 6 октября 2019 года в матче с «Уралом».

Напомним, что в ФК "Сочи" - переехавшем в южную столицу России петербургском "Динамо" - в сезоне 2019/2020 играла в аренде целая плеяда футболистов "Зенита", в том числе, нападающий Александр Кокорин.

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