«Сочи» хочет арендовать у «Зенита» Мамману

24-летний центральный защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана может перейти в «Сочи» на правах аренды, пишет портал «Чемпионат». Стороны уже обсуждают условия сделки.
Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» летом 2017 года за €16 млн. Свою карьеру игрок начал в «Ривер Плейте» в 2014 году.
11 марта 2018 года Маммана получил травму крестообразной связки в игре против «Ростова» и выбыл на девять месяцев. Аналогичную травму защитник получил 6 октября 2019 года в матче с «Уралом».
Напомним, что в ФК "Сочи" - переехавшем в южную столицу России петербургском "Динамо" - в сезоне 2019/2020 играла в аренде целая плеяда футболистов "Зенита", в том числе, нападающий Александр Кокорин.