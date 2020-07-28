Смотреть на происходящее собрались жители соседних домов. Пока одни снимали гейзер на мобильник, другие шутливо предлагали «бежать»: струя то ослабевала, то набирала мощь и двигалась по кругу, обливая и двор, и фасады зданий.

В «Водоканале» выяснили, что причиной такого прорыва стали переполненные из-за дождя стоки. Система в цехе по очистке воздуха за раз выместила слишком большое его количество. В здании покорёжило стену и выбило стёкла. Обошлось без пострадавших. Сейчас территорию приводят в порядок сотрудники.