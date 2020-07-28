Момент рождения гейзера на станции «Водоканала» оказался на видео. Струя била на метры и не жалела дома
Видео с фонтаном воды, который возник, когда у модульной станции «Водоканала» в Красногвардейском переулке, 12, потоком воздуха выбило стену, попал на видео. На ролике, появившемся в социальных сетях вечером 28 июля, можно наблюдать, как вода около минуты бьёт вверх и достигает высоты пятого этажа.
Смотреть на происходящее собрались жители соседних домов. Пока одни снимали гейзер на мобильник, другие шутливо предлагали «бежать»: струя то ослабевала, то набирала мощь и двигалась по кругу, обливая и двор, и фасады зданий.
В «Водоканале» выяснили, что причиной такого прорыва стали переполненные из-за дождя стоки. Система в цехе по очистке воздуха за раз выместила слишком большое его количество. В здании покорёжило стену и выбило стёкла. Обошлось без пострадавших. Сейчас территорию приводят в порядок сотрудники.