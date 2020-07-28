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28.07.2020 22:16
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Вечерняя встреча маршрутки и двух легковушек закупорила перекрёсток на Коменданском. Проспект начинает краснеть

Встреча трёх водителей вечером 28 июля усложнило движение на перекрёстке Комендантского проспекта и улицы Шаврова: у обочины встретились «Шевроле», «Опель» и маршрутное такси.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Как видно на фотографиях, которые очевидцы опубликовали в сети, машины задели друг друга недалеко от автобусной остановки и застряли на пешеходном переходе, практически полностью перегородив полосу.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки» к 22 часам со стороны Коменданского проспекта очередь из машин растянулачь на 500-метров. О пострадавших не сообщается.

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