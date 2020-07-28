Абхазия продлила ограничения на въезд россиян до 4 августа

Президент Абхазии Аслан Бжании подписал указ о продлении ограничения на въезд в республику из-за коронавируса до 4 августа, документ официально опубликован 28 июля.
«Ограничить до 4 августа 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в документе.
Исключение составляют дипработники, военнослужащие Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и объединенной российской военной базы, водители грузовиков, машинистов грузовых поездов, а также иностранцы, въезжающие к родственникам, живущим в Абхазии.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы Абхазии сообщила, что прием туристов в страну после снятия ограничений на въезд будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус.