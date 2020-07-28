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28.07.2020 21:09
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Воздушный удар, выбивший стену модульной станции «Водоканала», вызвала сила дождя

Модульная станция «Водоканала» в Красногвардейском переулке, 12, лишилась стены из-за дождя. Как вечером 28 июля пояснили «Фонтанке» на предприятии, система в цехе по очистке воздуха выместила слишком большое его количество из-за переполненных стоков. Мощность при этом была такой, что облицовка из лёгких панелей не выдержала и обвалилась.

В здании выбило стёкла и покорёжило стену. Обошлось без пострадавших.Сейчас специалисты очищают территорию и занимаются починкой стены здания.

За 40 минут ливня во вторник в Петербурге выпало больше половины месячной нормы осадков. Ливнёвки не справлялись в разных районах города: пешеходам пришлось передвигаться по щиколотку в воде и балансировать на относительно сухих поребриках. Непогоды не выдержала и крыша Дворца спорта СКА на Ждановской улице. Каток там стал озером.

© Фонтанка.Ру

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