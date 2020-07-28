Когда пассажир по-настоящему ценный. «Фонтанка-SUP» наградит самых ярких питомцев на SUP

В прошлом году эта номинация стала одной из топовых. Победил Вячеслав Анненко, нарядившийся вместе со своим другом в костюмы кощея. А в позапрошлом году «золото» досталось мопсу из «Людей в черном».

Идею конкурса «Я и ценный пассажир» фестиваля «Фонтанка-SUP» нам подсказали сами участники. Уже в первом фестивале четыре года назад некоторые взяли на борт своих домашних питомцев. Мы поняли намек и предложили специальный приз для экипажей с четвероногими друзьями.

Для участия в конкурсе нужно в день фестиваля подойти на стойку регистрации, получить стартовый номер, сфотографироваться и разместить фото в социальных сетях с двумя хештегами в соответствии с конкурсом (один хештег – обозначение конкурса, второй хештег – стартовый номер).

НАПРИМЕР: Участник с номером №345 для участия в конкурсе "Я и ценный пассажир" должен разместить свое фото в соцсетях с хештегами: #fontankasup2020_pet#345

Победитель в номинации «Я и ценный пассажир» получит подарки от LOVE PETS (линейки натуральных средств по уходу за животными от компании LEVRANA) и других партнеров фестиваля.

Напомним, что ранее открылось голосования за звание «Мисс SUP — 2020».

Отметим также специальную номинацию «Чижик на SUPе» в честь 20-летия городского портала «Фонтанка.ру» – здесь победит самое оригинальное воплощение логотипа сайта (того самого Чижика) в оформлении доски или костюме участника. Другие конкурсы: «Лучший костюм» «Лучшее оформление SUP-доски» «Корпоративный экипаж» «Самый позитивный костюм фестиваля» «Киномонстр» «Лучшая маска фестиваля» «Приз зрительских симпатий». Подробнее об участии в них читайте здесь .

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.