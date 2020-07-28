Гидрометцентр предупредил о геомагнитной буре и её последствиях

На Земле 28 и 29 июля разыграется опасная геомагнитная буря. По данным Гидрометцентра России, она отразится не только на самочувствии некоторых людей, но и на связи.

Как рассказал 28 июля ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на погоде это явление никак не отразится, зато могут возникнуть перебои со связью в северных регионах нашей страны. Более того, по словам Вильфанда, геомагнитная буря даже может повлиять на работу электроприборов. Но в умеренных широтах активного воздействия не будет.