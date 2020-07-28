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28.07.2020 20:03
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Гидрометцентр предупредил о геомагнитной буре и её последствиях

На Земле 28 и 29 июля разыграется опасная геомагнитная буря. По данным Гидрометцентра России, она отразится не только на самочувствии некоторых людей, но и на связи.

Как рассказал 28 июля ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на погоде это явление никак не отразится, зато могут возникнуть перебои со связью в северных регионах нашей страны. Более того, по словам Вильфанда, геомагнитная буря даже может повлиять на работу электроприборов. Но в умеренных широтах активного воздействия не будет.

Ранее глава Гидрометцентра сообщил о наступлении самой жаркой пятидневки года.

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Комментарии (3)

Михаил Азаров
Интересно, где они прогноз по буре накопали? Или закусь была скудная?
lsv.spb
Ни в одном прогнозе никаких бурь нет.
Kezevo
Перебои со связью и повышение тарифов
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