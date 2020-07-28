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28.07.2020 20:57
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Гроза открыла для петербуржцев пороги и чудо-источники. В озеро превратился даже крытый каток

После грозы 28 июля петербуржцы обнаружили в городе подземные источники и горные пороги, а некоторые узнали, что их крыша не выдержит и десяти минут ливня. В ней – большая дыра.

Спрятаться от обильных осадков не удалось сотрудникам Дворца спорта СКА на Ждановской улице, 2. Как видно на ролике, присланном «Фонтанке» работниками комплекса, прямо на лёд льётся струя воды с потолка. Её намного больше того объёма, который поначалу вмещали несколько вёдер, поэтому в озеро очень быстро превратилась вся ледовая арена.

автор видео читатель «Фонтанки»

Те, кого гроза застала на улице, безуспешно пытались остаться сухими под зонтиками. Впрочем, усилия зачастую были напрасны: на Парашютной улице вода полностью затопила проезжую часть. «Невидимый пешеходный переход», – назвали происходящее авторы видео, на котором женщина идёт по щиколотку в воде, а проезжающие на фоне машины вызывают фонтаны брызг выше человеческого роста.

Точно так же подтопило и Байконурскую улицу. Там вода почти наполовину скрывала колёса машин. Прохожие пережидали на относительно сухих участках.

Со сложностями в передвижении столкнулись и жители домов у метро «Академическая». Путь им преградил «подземный источник» – фонтан от переполненного коллектора забил посреди тротуара, прямо по пути к пешеходному переходу у выхода из подземки.

«Вот тут моря какие разливанные. Лежачий полицейский в виде плотины какой-то. Перейти не замочив ноги нельзя. То есть воды тут выше крыши», – описал последствия потопа на проспекте Энергетиков один из горожан. Он подчеркнул, что в кармане и у домов попросту не хватает ливнёвок. Лужи собираются такие, что почти что доходят до края поребриков.

Как сообщили сотрудники МЧС, специалисты семь раз выезжали на сообщения об упавших деревьях в разных районах Петербурга. Один раз спасатели помогали перебраться на сушу двум пассажирам такси, которые оказались на подтопленном участке.

В ГУП «Водоканал» поступило больше 235 сообщений о том, что вода попала в подвалы и превратила дороги в реки.

Во вторник на город обрушилась половина месячной нормы осадков.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

LGlo
Редактор не послушал ролик про каток ;-) А зря 😜😂😂😂
hal9000
На машинах конечно такие покатушки можно гидро удар схватить либо если в салон воды нальет запах уже никакая химчистка не уберет...
kopenkin
Вот интересно - при ремонте тротуаров на улицах и во дворах, учитывается наличие, или отсутствие ливневой канализации... Судя по тому как в городе эти работы выполняются, то видимо не особо учитывается.
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