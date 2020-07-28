Смольный готовит третий пакет мер помощи бизнесу в августе-сентябре. Но кому и как поможет, пока не говорит

Новые инструменты помощи были анонсированы еще в середине июня. Тогда предполагалось, что акцент будет сделан на поддержку занятости. Одна из мер — организация общественных работ, сообщал глава комитета по труду Дмитрий Чернейко, причем помощь будет оказываться «в режиме прямых субсидий гражданам» .

Власти Северной столицы планируют представить третий пакет мер поддержки бизнеса во «второй половине августа — начале сентября». Об этом сообщил 28 июля заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в ходе онлайн-совещания с бизнесом, рассказали «Фонтанке» его участники.

Но, по всей вероятности, курс был скорректирован. По словам Александра Ситова, третий пакет будет включать две части: стимулирование спроса и поддержку отраслям, рассказал «Фонтанке» совладелец «Теремка» Виталий Свидовский, задавший вопрос на онлайн-совещании. Другой конкретики, по словам предпринимателя, не прозвучало.

Собеседники «Фонтанки» в экономическом блоке Смольного признают, что пока «третий пакет» находится в подвешенном состоянии, поскольку «как на уровне города, так и Федерации не все тенденции пока понятны». Главный вопрос: придет ли вслед за послаблениями вторая волна? Если вспышка заболевания не случится, в городском правительстве рассчитывают определиться с инструментами в августе. Но речь будет идти уже не о поддержке занятости, а о мерах для восстановления экономики.

О том, как петербургский бизнес восстанавливается после снятия ограничений, читайте в материале «Фонтанки».