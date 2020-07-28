Смольный готовит третий пакет мер помощи бизнесу в августе-сентябре. Но кому и как поможет, пока не говорит
Власти Северной столицы планируют представить третий пакет мер поддержки бизнеса во «второй половине августа — начале сентября». Об этом сообщил 28 июля заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в ходе онлайн-совещания с бизнесом, рассказали «Фонтанке» его участники.
Новые инструменты помощи были анонсированы еще в середине июня. Тогда предполагалось, что акцент будет сделан на поддержку занятости. Одна из мер — организация общественных работ, сообщал глава комитета по труду Дмитрий Чернейко, причем помощь будет оказываться «в режиме прямых субсидий гражданам».
Но, по всей вероятности, курс был скорректирован. По словам Александра Ситова, третий пакет будет включать две части: стимулирование спроса и поддержку отраслям, рассказал «Фонтанке» совладелец «Теремка» Виталий Свидовский, задавший вопрос на онлайн-совещании. Другой конкретики, по словам предпринимателя, не прозвучало.
Собеседники «Фонтанки» в экономическом блоке Смольного признают, что пока «третий пакет» находится в подвешенном состоянии, поскольку «как на уровне города, так и Федерации не все тенденции пока понятны». Главный вопрос: придет ли вслед за послаблениями вторая волна? Если вспышка заболевания не случится, в городском правительстве рассчитывают определиться с инструментами в августе. Но речь будет идти уже не о поддержке занятости, а о мерах для восстановления экономики.
О том, как петербургский бизнес восстанавливается после снятия ограничений, читайте в материале «Фонтанки».