«Вектор» начал испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Шаг между каждым подопытным — 72 часа
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запустил клинические испытания разработанной им вакцины от COVID-19 на людях. Об этом сообщает 28 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Исследование стартует с пяти добровольцев, первого из них привили 27 июля, пока он чувствует себя хорошо. Второму препарат введут через 72 часа, 30 июля. Вакцинирование остальных будет проводиться с таким же промежутком времени.
Разрешение Минздрава на клинические испытания вакцины от коронавируса «Вектор» получил 24 июля.
Ранее сообщалось, что другую вакцину — разработанную НИЦ Гамалеи — могут зарегистрировать уже в первой декаде августа.
Власти России заявили, что планируют запустить производство препарата в конце лета — начале осени 2020 года. В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что массовая вакцинация начнётся не раньше следующего года.
Ранее клинические испытания на добровольцах уже прошла вакцина от Минобороны.
«Фонтанка» подробно писала, как Центром Гамалеи готовится одна из российских вакцин от COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.