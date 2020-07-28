«Вектор» начал испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Шаг между каждым подопытным — 72 часа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запустил клинические испытания разработанной им вакцины от COVID-19 на людях. Об этом сообщает 28 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Исследование стартует с пяти добровольцев, первого из них привили 27 июля, пока он чувствует себя хорошо. Второму препарат введут через 72 часа, 30 июля. Вакцинирование остальных будет проводиться с таким же промежутком времени.

Разрешение Минздрава на клинические испытания вакцины от коронавируса «Вектор» получил 24 июля.