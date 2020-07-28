Глава Крыма объявил о переносе экономического форума в Ялте

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в 2021 году, в этом году его не будет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов 28 июля



«Форума в этом году не будет...В связи с эпидемией коронавируса, и вы знаете, что в Ялте заражение в органах власти, поэтому все на дистанционной работе. Решили форум перенести на следующий год и весной провести», — приводит слова Аксенова ТАСС.



Он также рассказал, что оргкомитет форума возглавит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

