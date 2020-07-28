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28.07.2020 19:09
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Глава Крыма объявил о переносе экономического форума в Ялте

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в 2021 году, в этом году его не будет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов 28 июля

«Форума в этом году не будет...В связи с эпидемией коронавируса, и вы знаете, что в Ялте заражение в органах власти, поэтому все на дистанционной работе. Решили форум перенести на следующий год и весной провести», — приводит слова Аксенова ТАСС.

Он также рассказал, что оргкомитет форума возглавит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России наряду с Петербургским экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Российским инвестиционным форумом в Сочи. Организаторы форума — правительство Республики Крым, Фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке администрации президента Российской Федерации.

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