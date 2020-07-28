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28.07.2020 19:03
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Смольный за два дня выдал более 100 знаков Safe Travels. Всего за подтверждением безопасности обратились несколько тысяч предприятий

Несколько тысяч петербургских предприятий обратились в Смольный за знаком Safe Travels, который является подтверждением соответствия международным стандартами безопасности во время пандемии. Об этом 28 июля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По его словам, среди них гостиницы, турфирмы, экскурсионные бюро, водные перевозчики и общепит. На данный момент выдано более 100 знаков.

Смольный с 27 июля запустил рестарт туристической отрасли, разрешив работать турфирмам и оказывать экскурсионные услуги. Городские требования, которые нужно выполнить, чтобы получить разрешение на возобновление деятельности, «синхронизированы» с протоколами Всемирного совета по туризму и путешествиям в рамках программы Safe Travels, рассказывал «Фонтанке» Сергей Корнеев. Символ Safe Travels выполнен с использованием стилистики метабренда Петербурга и представляет собой зеленый круг с туристическим логотипом Северной столицы и Всемирного совета по туризму и путешествиям.

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Комментарии (1)

mavar
Такими темпами быстро справятся. Можно назвать названия (или погоняла) первой сотни? Любопытно.
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