В последние дни июля перекроют Рабочий переулок и ограничат проезд в Лисьем Носу
Работы на коммуникациях с конца июля изменят схемы движения в Адмиралтейском и Приморском районах Петербурга. В первом ограничения продлятся до середины осени, во втором — до конца лета.
Как сообщает 28 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 июля по 15 октября закрывается движение транспорта по Рабочему переулку от Английского проспекта до набережной реки Пряжки и ограничивается проезд по Английскому проспекту у Рабочего переулка. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» реконструирует там теплосеть.
Объезд предусмотрен по Английскому проспекту, затем по набережной Мойки и набережной Пряжки.
В поселке Лисий Нос с 31 июля по 31 августа из-за работ по прокладке инженерных сетей будет ограничено движение по Железнодорожной улице от Авиационной улицы до Раздельного проспекта. Работы выполнит АО «МегаМейд».