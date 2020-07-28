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28.07.2020 18:51
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В последние дни июля перекроют Рабочий переулок и ограничат проезд в Лисьем Носу

Работы на коммуникациях с конца июля изменят схемы движения в Адмиралтейском и Приморском районах Петербурга. В первом ограничения продлятся до середины осени, во втором — до конца лета.

Как сообщает 28 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 июля по 15 октября закрывается движение транспорта по Рабочему переулку от Английского проспекта до набережной реки Пряжки и ограничивается проезд по Английскому проспекту у Рабочего переулка. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» реконструирует там теплосеть.

Объезд предусмотрен по Английскому проспекту, затем по набережной Мойки и набережной Пряжки.

Фото: ГАТИ Петербурга

В поселке Лисий Нос с 31 июля по 31 августа из-за работ по прокладке инженерных сетей будет ограничено движение по Железнодорожной улице от Авиационной улицы до Раздельного проспекта. Работы выполнит АО «МегаМейд».

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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