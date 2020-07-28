Работы на коммуникациях с конца июля изменят схемы движения в Адмиралтейском и Приморском районах Петербурга. В первом ограничения продлятся до середины осени, во втором — до конца лета.



Как сообщает 28 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 30 июля по 15 октября закрывается движение транспорта по Рабочему переулку от Английского проспекта до набережной реки Пряжки и ограничивается проезд по Английскому проспекту у Рабочего переулка. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» реконструирует там теплосеть.