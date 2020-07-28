NASA назвала астронавтов, которых отправят на МКС в первом серийном полёте Crew Dragon
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 28 июля назвало состав следующей экспедиции, которая будет отправлена на МКС на частном космическом корабле Crew Dragon.
Astronauts will continue to launch to space from U.S. soil!— NASA (@NASA) July 28, 2020
Today, we named crew members to @SpaceX's 2nd operational Crew Dragon flight:
🚀 Megan McArthur of @NASA_Astronauts
🚀 @astro_kimbrough
🚀 @Aki_Hoshide of @JAXA_en
🚀 @Thom_astro of @ESA
Info: https://t.co/DsBanB0l0o pic.twitter.com/sVOd77ERoj
В экипаж второго коммерческого рейса корабля на орбиту войдут два астронавта НАСА Шейн Кимбро (командир корабля) и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хосидэ и француз Тома Песке. Планируется, что экипаж отправится на МКС весной 2021 года и будет оставаться на космической станции около полугода.
Международный экипаж из четырех человек прибудет на станцию в дополнение к трем членам экипажа, доставленным на российском корабле «Союз», увеличение экипажа позволит удвоить объем научной работы на МКС.
Первый испытательный полет Crew Dragon на МКС состоялся в конце мая, возвращение корабля с экипажем из двух человек запланировано на 2 августа.