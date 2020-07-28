NASA назвала астронавтов, которых отправят на МКС в первом серийном полёте Crew Dragon

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 28 июля назвало состав следующей экспедиции, которая будет отправлена на МКС на частном космическом корабле Crew Dragon.

В экипаж второго коммерческого рейса корабля на орбиту войдут два астронавта НАСА Шейн Кимбро (командир корабля) и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хосидэ и француз Тома Песке. Планируется, что экипаж отправится на МКС весной 2021 года и будет оставаться на космической станции около полугода.

Международный экипаж из четырех человек прибудет на станцию в дополнение к трем членам экипажа, доставленным на российском корабле «Союз», увеличение экипажа позволит удвоить объем научной работы на МКС.



Первый испытательный полет Crew Dragon на МКС состоялся в конце мая, возвращение корабля с экипажем из двух человек запланировано на 2 августа.

