Уклонистов разрешили лишать права на альтернативную службу

Конституционный суд разрешил призывной комиссии лишать права на альтернативную гражданскую службу, если человек уже уклонялся от неё.

Как 28 июля поясняет Interfax, предполагается, что раз гражданин выбрал такую службу из-за убеждений или вероисповедания, сделал он это добровольно, поэтому должен исполнять все требования, в том числе не избегать общения с призывной комиссией. Нежелание делать это — показатель того, что альтернативная гражданская служба не соответствует его заявленному мировоззрению.