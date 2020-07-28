FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +22
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 18:27
1
Печать

Уклонистов разрешили лишать права на альтернативную службу

Конституционный суд разрешил призывной комиссии лишать права на альтернативную гражданскую службу, если человек уже уклонялся от неё.

Как 28 июля поясняет Interfax, предполагается, что раз гражданин выбрал такую службу из-за убеждений или вероисповедания, сделал он это добровольно, поэтому должен исполнять все требования, в том числе не избегать общения с призывной комиссией. Нежелание делать это — показатель того, что альтернативная гражданская служба не соответствует его заявленному мировоззрению.

Отказ призывной комиссии россияне имеют право оспорить в суде.Там можно предоставить документы, которые объяснили бы, почему они ранее не явились на альтернативную службу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

MDD
Это лишь утвердит мнение граждан,что служба в ВС это наказание.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний