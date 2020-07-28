С ливнями в Петербург пришли и вечерние пробки. По данным аналитиков «Яндекса», к половине шестого часа вечера 28 июля петербургские дороги оказались загружены на 7 баллов, что на 2 балла больше обычного.



Неожиданно плотное движение в настоящее время наблюдается на шоссе Революции и Рябовском шоссе. В сторону центра они загружены на 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного. В 17:45 крупную пробку зафиксировали на Большой Пороховской улице, Ириновском проспекте и Рябовском шоссе. Она тянется на 4,4 километра — от проспекта Энергетиков до улицы Коммуны.