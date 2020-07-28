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28.07.2020 18:16
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Петербургу налило 7-балльные пробки. Октябрьскую набережную перекрыло ДТП, на Авиаконструкторов «отомстили» светофору

С ливнями в Петербург пришли и вечерние пробки. По данным аналитиков «Яндекса», к половине шестого часа вечера 28 июля петербургские дороги оказались загружены на 7 баллов, что на 2 балла больше обычного.

Неожиданно плотное движение в настоящее время наблюдается на шоссе Революции и Рябовском шоссе. В сторону центра они загружены на 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного. В 17:45 крупную пробку зафиксировали на Большой Пороховской улице, Ириновском проспекте и Рябовском шоссе. Она тянется на 4,4 километра — от проспекта Энергетиков до улицы Коммуны.

Движение на Октябрьской набережной серьезно затруднило ДТП. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около дома 40 столкнулись легковой автомобиль и кроссовер Renault. При этом от удара обе машины развернуло поперек дороги, легковая застряла, а у «Рено» отвалилось переднее колесо, так что проезд в сторону Володарского моста оказался перегорожен. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от Малоохтинского проспекта.

Еще одно ДТП произошло на пересечении проспекта Авиаконструкторов с Шуваловским проспектом, сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидца Максима, на перекрестке не работал светофор и в итоге столкнулись автомобили KIA и Renault Sandero Stepway. Жертвой ДТП по иронии пал светофор. О пострадавших не сообщается.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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