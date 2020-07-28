FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +22
71.59р83.78р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 18:06
0
Печать

На Петербург обрушилась половина месячной нормы осадков. То ли ещё будет

Почти половина месячной нормы осадков выпала за 40 минут ливня в южных районах Петербурга. На дороги вылилось 30 мм воды при среднем значении в 80 мм. Об этом 28 июля сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В пресс-службе предприятия отметили, что к ним поступило 109 заявок. Устранением подтоплений занимались 53 бригады. Особое внимание Водоканал уделил тому, что на модернизированных в прошлом году участках дороги реки не образовались. Среди таких адресов, например, набережная Фонтанки. Однако, как сообщают очевидцы, там из во вторник едва не смыло.

В проект модернизации петербуржцы просят внести проспект Стачек. По информации читателей «Фонтанки», у общежитий Петербургского морского технического университета можно было проходить практику.

автор видео читатель «Фонтанки» Алексей

В этот раз ливень не пришёл в паре с ураганным ветром. Спасатели выезжали на вызовы всего дважды. Так, сотрудники МЧС помогли двум пассажирам такси выбраться из озера на дороге и дважды убрали упавшие деревья.

В среду Петербургу в очередной раз придётся столкнуться с разгулом стихии. Синоптики снова грозят жителям ливнями и грозами.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний