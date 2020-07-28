На Петербург обрушилась половина месячной нормы осадков. То ли ещё будет
Почти половина месячной нормы осадков выпала за 40 минут ливня в южных районах Петербурга. На дороги вылилось 30 мм воды при среднем значении в 80 мм. Об этом 28 июля сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
В пресс-службе предприятия отметили, что к ним поступило 109 заявок. Устранением подтоплений занимались 53 бригады. Особое внимание Водоканал уделил тому, что на модернизированных в прошлом году участках дороги реки не образовались. Среди таких адресов, например, набережная Фонтанки. Однако, как сообщают очевидцы, там из во вторник едва не смыло.
В проект модернизации петербуржцы просят внести проспект Стачек. По информации читателей «Фонтанки», у общежитий Петербургского морского технического университета можно было проходить практику.
автор видео читатель «Фонтанки» Алексей
В этот раз ливень не пришёл в паре с ураганным ветром. Спасатели выезжали на вызовы всего дважды. Так, сотрудники МЧС помогли двум пассажирам такси выбраться из озера на дороге и дважды убрали упавшие деревья.
В среду Петербургу в очередной раз придётся столкнуться с разгулом стихии. Синоптики снова грозят жителям ливнями и грозами.