Осужденному по делу о коррупции экс-главе Коми предъявили новое обвинение

Уже осужденному бывшему главе Республике Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено обвинение в организации превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ), уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России 28 июля.

По версии следствия, в период 2013–2014 годов, замещая должность главы Коми, Гайзер дал уже бывшему мэру Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов. В СК отметили, что эти действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера.

«В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей», — добавили в СК.



10 июня 2019 года Гайзер был приговорен Замоскворецким судом Москвы по делу о коррупции к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на 5 лет.



Суд признал Гайзера виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 174.1 (легализация денежных средств), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

