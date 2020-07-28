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28.07.2020 17:11
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Камера записала, как байкер догнал автомобиль в Красном Селе и проехался на спине

В Красносельском районе Петербурга столкнулись мотоцикл и автомобиль. Байкер не успел вовремя затормозить и полетел из седла. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

Видеозапись произошедшего опубликовали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» 28 июля, само же ДТП произошло накануне, 27 июля. На пересечении проспекта Ленина и улицы Массальского в Красном Селе, в направлении Петербурга, мужчина на мотоцикле врезался сзади в автомобиль Mazda.

На записи видно, что байкер ехал следом за «Маздой», но, когда та притормозила на перекрестке, не успел остановиться. В результате мотоцикл упал, а мужчина полетел на асфальт и проехался по нему на спине. Судя по тому, что мотоциклист быстро встал сам, серьезных травм он не получил.

Скриншот видео с канала&nbsp;<a href="https://youtu.be/sHWpTunKw-k" target="_blank" class="_">«Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село»</a>
Скриншот видео с канала «Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село»

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Комментарии (2)

a.159753123
Ну, может и клюнул слегка. Но факт, перетормозил, заблокировал переднее колесо - упал. А мог вместо торможения сместиться, на пустую полосу. А если бы не жался изначально к правому краю ("правее правого") - то и вообще инцидента бы не было.
Alex2k20
На сколько можно понять из видео касания не было. Соответственно и столкновения автомобиля с мотоциклом тоже не было. Просто байкер не справился с управлением.
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