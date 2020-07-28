В Красносельском районе Петербурга столкнулись мотоцикл и автомобиль. Байкер не успел вовремя затормозить и полетел из седла. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.



Видеозапись произошедшего опубликовали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» 28 июля, само же ДТП произошло накануне, 27 июля. На пересечении проспекта Ленина и улицы Массальского в Красном Селе, в направлении Петербурга, мужчина на мотоцикле врезался сзади в автомобиль Mazda.

На записи видно, что байкер ехал следом за «Маздой», но, когда та притормозила на перекрестке, не успел остановиться. В результате мотоцикл упал, а мужчина полетел на асфальт и проехался по нему на спине. Судя по тому, что мотоциклист быстро встал сам, серьезных травм он не получил.