FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +22
71.59р83.78р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 16:51
1
Печать

В Крыму начали проверять морскую воду на COVID-19

Роспотребнадзор рассказал об исследованиях воды на пляжах и в бассейнах Крыма.

«С июля мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, в аквапарках, бассейнах и так далее», — цитирует 28 июля заявление руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской «Интерфакс».

По ее словам, «положительных находок» проверяющему органу сделать не удалось.

Ранее Роспотребнадзор констатировал «незначительное увеличение» заболевших COVID-19 на полуострове, связав это с увеличившимся потоком туристов.

С начала пандемии в Крыму выявили 1116 заболевших COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Brit
Когда бабла много и хочется его украсть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний