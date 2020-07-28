В Крыму начали проверять морскую воду на COVID-19
Роспотребнадзор рассказал об исследованиях воды на пляжах и в бассейнах Крыма.
«С июля мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, в аквапарках, бассейнах и так далее», — цитирует 28 июля заявление руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской «Интерфакс».
По ее словам, «положительных находок» проверяющему органу сделать не удалось.
Ранее Роспотребнадзор констатировал «незначительное увеличение» заболевших COVID-19 на полуострове, связав это с увеличившимся потоком туристов.
С начала пандемии в Крыму выявили 1116 заболевших COVID-19.