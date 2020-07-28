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28.07.2020 16:31
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«Зенит» узнал примерный календарь сезона-2020/21

Российская премьер-лига опубликовала проект календаря на сезон-2020/21. Предварительные даты матчей указаны в виде промежутков в три дня. Более точное расписание будет опубликовано позже.

Предварительное расписание матчей «Зенита»:

1-й тур, 8–11 августа

«Ротор» — «Зенит»

2-й тур, 14 — 17 августа

«Ростов» — «Зенит»

3-й тур, 18 — 20 августа

«Зенит» — ЦСКА

4-й тур, 21 — 24 августа

«Зенит» — «Тамбов»

5-й тур, 25 — 27 августа

«Динамо» — «Зенит»

6-й тур, 28 — 30 августа

«Локомотив» — «Зенит»

7-й тур, 11 — 14 сентября

«Зенит» — «Арсенал»

8-й тур, 18 — 21 сентября

«Урал» — «Зенит»

9-й тур, 25 — 28 сентября

«Зенит» — «Уфа»

10-й тур, 2 — 4 октября

«Спартак» — «Зенит»

11-й тур, 17 — 19 октября

«Зенит» — «Сочи»

12-й тур, 23 — 26 октября

«Зенит» — «Рубин»

13-й тур, 30 октября — 2 ноября

«Химки» — «Зенит»

14-й тур, 6 — 8 ноября

«Зенит» — «Краснодар»

15-й тур, 21 — 23 ноября

«Ахмат» — «Зенит»

16-й тур, 27 — 30 ноября

«Арсенал» — «Зенит»

17-й тур, 4 — 7 декабря

«Зенит» — «Урал»

18-й тур, 11 — 14 декабря

«Зенит» — «Динамо»

19-й тур, 15 — 17 декабря

«Зенит» — «Спартак»

20-й тур, 26 февраля — 1 марта

«Зенит» — «Ростов»

21-й тур, 5 — 8 марта

«Рубин» — «Зенит»

22-й тур, 12 — 15 марта

«Зенит» — «Ахмат»

23-й тур, 19 — 21 марта

ЦСКА — «Зенит»

24-й тур, 3 — 5 апреля

«Зенит» — «Химки»

25-й тур, 9 — 12 апреля

«Сочи» — «Зенит»

26-й тур, 16 — 19 апреля

«Краснодар» — «Зенит»

27-й тур, 23 — 26 апреля

«Зенит» — «Ротор»

28-й тур, 30 апреля — 3 мая

«Зенит» — «Локомотив»

29-й тур, 7 — 10 мая

«Уфа» — «Зенит»

30-й тур, 16 мая

«Тамбов» — «Зенит»

Ранее сообщалось, что основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив», — 7 августа на «ВЭБ Арене».

Чемпионат РПЛ-2019/20 завершился 22 июля. Чемпионом стал «Зенит», серебряным призером — «Локомотив», бронзовым — «Краснодар». Также «Зенит» стал обладателем Кубка России.

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