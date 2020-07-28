«Зенит» узнал примерный календарь сезона-2020/21

Российская премьер-лига опубликовала проект календаря на сезон-2020/21. Предварительные даты матчей указаны в виде промежутков в три дня. Более точное расписание будет опубликовано позже.
Предварительное расписание матчей «Зенита»:
1-й тур, 8–11 августа
«Ротор» — «Зенит»
2-й тур, 14 — 17 августа
«Ростов» — «Зенит»
3-й тур, 18 — 20 августа
«Зенит» — ЦСКА
4-й тур, 21 — 24 августа
«Зенит» — «Тамбов»
5-й тур, 25 — 27 августа
«Динамо» — «Зенит»
6-й тур, 28 — 30 августа
«Локомотив» — «Зенит»
7-й тур, 11 — 14 сентября
«Зенит» — «Арсенал»
8-й тур, 18 — 21 сентября
«Урал» — «Зенит»
9-й тур, 25 — 28 сентября
«Зенит» — «Уфа»
10-й тур, 2 — 4 октября
«Спартак» — «Зенит»
11-й тур, 17 — 19 октября
«Зенит» — «Сочи»
12-й тур, 23 — 26 октября
«Зенит» — «Рубин»
13-й тур, 30 октября — 2 ноября
«Химки» — «Зенит»
14-й тур, 6 — 8 ноября
«Зенит» — «Краснодар»
15-й тур, 21 — 23 ноября
«Ахмат» — «Зенит»
16-й тур, 27 — 30 ноября
«Арсенал» — «Зенит»
17-й тур, 4 — 7 декабря
«Зенит» — «Урал»
18-й тур, 11 — 14 декабря
«Зенит» — «Динамо»
19-й тур, 15 — 17 декабря
«Зенит» — «Спартак»
20-й тур, 26 февраля — 1 марта
«Зенит» — «Ростов»
21-й тур, 5 — 8 марта
«Рубин» — «Зенит»
22-й тур, 12 — 15 марта
«Зенит» — «Ахмат»
23-й тур, 19 — 21 марта
ЦСКА — «Зенит»
24-й тур, 3 — 5 апреля
«Зенит» — «Химки»
25-й тур, 9 — 12 апреля
«Сочи» — «Зенит»
26-й тур, 16 — 19 апреля
«Краснодар» — «Зенит»
27-й тур, 23 — 26 апреля
«Зенит» — «Ротор»
28-й тур, 30 апреля — 3 мая
«Зенит» — «Локомотив»
29-й тур, 7 — 10 мая
«Уфа» — «Зенит»
30-й тур, 16 мая
«Тамбов» — «Зенит»
Ранее сообщалось, что основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив», — 7 августа на «ВЭБ Арене».
Чемпионат РПЛ-2019/20 завершился 22 июля. Чемпионом стал «Зенит», серебряным призером — «Локомотив», бронзовым — «Краснодар». Также «Зенит» стал обладателем Кубка России.