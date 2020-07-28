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28.07.2020 16:22
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Хабиб попробует защитить титул чемпиона UFC 24 октября

Президент UFC Дэйна Уайт назвал дату боя между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Как передает слова Уайта CNN во вторник, 28 июля, это произойдет 24 октября.

Турнир UFC 254, в рамках которого встретятся бойцы, состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Изначально бой Хабиб — Гэтжи был запланирован на 19 сентября на UFC 253, но был отменен из-за смерти отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

Свой последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Портье. Всего в активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения.

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