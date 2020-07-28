Чемезов: Россия готовится поставить Турции вторую партию С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Досрочно было выполнено обязательство, и поставка осуществлена ЗРК С‑400 «Триумф» в Турцию, это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», — рассказал он главе государства 28 июля.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также договорились о поставке второго комплекта систем ПВО. Это вызвало осуждение США и других членов НАТО. Из-за нежелания Турции отказаться от покупки Вашингтон даже исключил Анкару из американской программы производства истребителей F-35. А в конгресс США был внесён законопроект о санкциях в отношении Турции.