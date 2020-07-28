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28.07.2020 16:13
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Чемезов: Россия готовится поставить Турции вторую партию С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Досрочно было выполнено обязательство, и поставка осуществлена ЗРК С‑400 «Триумф» в Турцию, это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», — рассказал он главе государства 28 июля.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также договорились о поставке второго комплекта систем ПВО. Это вызвало осуждение США и других членов НАТО. Из-за нежелания Турции отказаться от покупки Вашингтон даже исключил Анкару из американской программы производства истребителей F-35. А в конгресс США был внесён законопроект о санкциях в отношении Турции.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Ты шо думаешь, у нас нет пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук!
Назар: Врёшь! Да я же сам пулемётчик!
Попандопуло: А чинить можешь?
Назар: Ну, это смотря что.
Попандопуло: Вот три штуки — ничего, а вот другие три штуки — один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.
Яхта
Когда оплатят?
Петр Петров
Граждане облегченно вздохнули!!! теперь попрет !
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