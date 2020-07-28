Чемезов: Россия готовится поставить Турции вторую партию С-400

Modest_5e4ce41f7533b 28 Июл 2020 в 17:33 28 Июл 2020 в 17:33

Ты шо думаешь, у нас нет пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук!

Назар: Врёшь! Да я же сам пулемётчик!

Попандопуло: А чинить можешь?

Назар: Ну, это смотря что.

Попандопуло: Вот три штуки — ничего, а вот другие три штуки — один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.