Евро на бирже поднялся до 85 рублей

Российский рубль 28 июля продолжил свое падение.



Европейская валюта в ходе торгов на бирже прибавила почти рубль, поднявшись в 15.40 до отметки в 85 рублей. Курс ЦБ на завтра - 84,26.

Доллар, в свою очередь, вырос на 90 копеек, до 72,45.

Нефть марки Brent стоит сегодня 43,55 доллара за баррель.