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28.07.2020 15:51
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Евро на бирже поднялся до 85 рублей

Российский рубль 28 июля продолжил свое падение.

Европейская валюта в ходе торгов на бирже прибавила почти рубль, поднявшись в 15.40 до отметки в 85 рублей. Курс ЦБ на завтра - 84,26.

Доллар, в свою очередь, вырос на 90 копеек, до 72,45.

Нефть марки Brent стоит сегодня 43,55 доллара за баррель.

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Комментарии (12)

Димитрий75
Наша элита России оказалось, совсем не наша.
Brit
Пальмовый сыр и пропитанное фосфатами как губкой мясо не подорожает ни на рубль, даже если евро будет 850 рублей.
Петр Петров
Вывески с курсом доллара в обменниках запретили, ждем когда запретят обсуждать курс доллара в прессе!
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