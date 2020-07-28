Чемезов рассказал Путину про чудо-вакцину сразу от пяти болезней
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о созданной пентавакцине — сразу от пяти болезней.
«Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, то есть вакцина сразу от пяти видов заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции. Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы ее создали, и уже зарегистрировали, и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения», — рассказал Чемезов 28 июля.
Ранее он заявил, что доля импортных вакцин в России снизилась на 52%.