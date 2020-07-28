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28.07.2020 15:46
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Чемезов рассказал Путину про чудо-вакцину сразу от пяти болезней

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о созданной пентавакцине — сразу от пяти болезней.

«Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, то есть вакцина сразу от пяти видов заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции. Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы ее создали, и уже зарегистрировали, и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения», — рассказал Чемезов 28 июля.

Ранее он заявил, что доля импортных вакцин в России снизилась на 52%.

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Комментарии (12)

OldObyvatel
Цап-царап технология?
OldObyvatel
Но от жадности, ква-ква,
И от скупости,
И от подлости, ква-ква,
И от глупости,
И ещё от хвастовства, Ква-ква-ква
да ква-ква-ква,
Не поможет твой товар,
Злой противный Дуремар!©
Modest_5e4ce41f7533b
Должно быть, Уго Чавес с помощью подобного чудо-средства вылечил все свои болезни и умер совершенно здоровым.
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