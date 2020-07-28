Что петербуржцы используют вместо зонтиков. Ливень в городе — глазами фотографа
«Фонтанка» вышла под дождь. Петербуржцев, в разной степени готовых к непогоде, запечатлел наш фотограф.
О предстоящем ливне в Петербурге МЧС предупреждало со вчерашнего дня, сегодня утром мы напоминали, что зонтики стоит взять с собой. Но не все горожане это сделали. В итоге кто-то накрылся курткой, кто-то соорудил защиту из полиэтиленового пакета.
Дожди, местами очень сильные, с грозами, а по области и с градом, останутся с нами до вечера. Завтра тоже возможны сильные осадки, а затем ещё примерно неделю — небольшие.