FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
71.59р83.78р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 14:35
0
Печать

Ростех: Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил 51 млрд

Портфель экспортных заказов на российское оружие превышает 51 млрд долларов, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ 28 июля.

«Что касается военно-технического сотрудничества. Портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет $51,1 млрд — большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год», — сказал Чемезов.

Он заявил, что основной спрос приходится на продукцию ВВС и противовоздушной обороны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний