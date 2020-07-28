Ростех: Портфель экспортных заказов на российское оружие превысил 51 млрд

Портфель экспортных заказов на российское оружие превышает 51 млрд долларов, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ 28 июля.



«Что касается военно-технического сотрудничества. Портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет $51,1 млрд — большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год», — сказал Чемезов.

Он заявил, что основной спрос приходится на продукцию ВВС и противовоздушной обороны.