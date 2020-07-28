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28.07.2020 14:49
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Колесов: Грозы с градом остудят пыл петербургской погоды, и она успокоится на дождях. Но 25 ещё будет

Штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует до вечера, дожди местами будут очень сильными. На территории области возможен град. Об этом «Фонтанке» сообщил 28 июля главный синоптик города Александр Колесов.

Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Завтра, по словам Колесова, к нам придёт холодный фронт, который тоже обещает ливни и грозы, а по области с градом, в середине дня. Затем похолодает, и погода успокоится — на кратковременных дождях. Так продлится, по прогнозам синоптиков, вероятно, с неделю — дожди и около 20 градусов. Начало августа будет ещё относительно прохладным, а затем возможно повышение.

«Но ещё будет тепло, и 25 градусов будет», — обнадёжил Александр Колесов, отметив, что нынешнее лето нельзя назвать холодным. «Вчера был жаркий день, сегодня по июльским меркам тепло, и завтра будет тёплый день», — сказал синоптик.

Пока же Петербург заливает: туча как раз над нами.

Водоканал отчитался о переходе в режим повышенной готовности и о дополнительных 53 спецбригадах. Специалисты посоветовали водителям избегать низких участков, типа проездов под мостами и путепроводами, где скапливается вода. Об одном таком месте уже пишут «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: водостоки не справляются под железнодорожным мостом на проспекте Народного Ополчения, в районе МРЭО.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (2)

hal9000
я успел вчера позагорать...поэтому пусть заливает..
anna_ru333
Какой пыл?!)) И так все время пасмурно и дожди....
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