Штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует до вечера, дожди местами будут очень сильными. На территории области возможен град. Об этом «Фонтанке» сообщил 28 июля главный синоптик города Александр Колесов.

Завтра, по словам Колесова, к нам придёт холодный фронт, который тоже обещает ливни и грозы, а по области с градом, в середине дня. Затем похолодает, и погода успокоится — на кратковременных дождях. Так продлится, по прогнозам синоптиков, вероятно, с неделю — дожди и около 20 градусов. Начало августа будет ещё относительно прохладным, а затем возможно повышение.

«Но ещё будет тепло, и 25 градусов будет», — обнадёжил Александр Колесов, отметив, что нынешнее лето нельзя назвать холодным. «Вчера был жаркий день, сегодня по июльским меркам тепло, и завтра будет тёплый день», — сказал синоптик.



Пока же Петербург заливает: туча как раз над нами.