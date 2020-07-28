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28.07.2020 14:20
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Ловрен: Хочу передать игрокам «Зенита» свой опыт победителя Лиги чемпионов

Защитник футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» через официальные социальные сети петербургской команды во вторник, 28 июля.

— Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни, - заявил Ловрен. - Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги моим новым партнерам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе.

Напомним, что Деян Ловрен подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. По неофициальным данным, его зарплата в петербургском клубе составит 2,5 млн евро. В составе «Ливерпуля», за который он играл до этого, Ловрен выиграл Лигу чемпионов (2019) и стал чемпионом Англии (2020). Кроме того, в составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира — 2018, который проходил в России.

Подробнее о том, как Ловрен не верит в коронавирус и выгонял с поля Верзилова, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

260928241
Не передастся , опыт.
Артём Беляев
Ещё один "ленинградец" в составе "петербургской" команды!
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