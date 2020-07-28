Украинская делегация по мирному урегулированию в Донбассе лишилась главы

Бывший президент Украины Владимир Кучма покинул трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Причины не называются.

«Работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и в то же время сложной», — сообщается 28 июля на сайте офиса Владимира Зеленского. Он отметил, что с уважением и почтением относится к решению Кучмы о прекращении участия в деятельности ТКГ.

В заявлении указывается, что при Кучме работа контактной группы «была возобновлена и значительно продвинулась». Причины ухода экс-президента, который возглавлял украинскую делегацию, не называются.