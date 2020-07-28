Жители Сочи против элитного жилья в парковой зоне

Группа жителей Сочи выступает против возведения элитного жилья в парковой зоне. Они утверждают, что стройка идет с многочисленными нарушениями.
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«Фонтанка» не сошла с ума. Мы оформили этот материал «Кавказ.Реалии» в соответствии с проектом приказа Роскомнадзора.
Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, а в случае его принятия обяжет все СМИ в крупногабаритном формате сообщать читателю, что цитирует иностранного агента.
Предлагаемая к реализации форма содержит такой пункт:
«Сообщения и материалы иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, распространяемые на территории Российской Федерации, должны сопровождаться указанием на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены соответственно иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».
Согласно тексту приказа, все подобного рода публикации должен предварять текст: «Данный материал создан иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».
Надпись должна быть размещена на контрастном фоне шрифтом в два раза крупнее, чем заголовок, на видео текст должен занимать не менее 20% площади экрана. Таким образом, подозрительный статус издания не ускользнёт даже от самого невнимательного читателя.
Основной закон о СМИ-иноагентах депутаты приняли в ноябре 2017 года. Как сказано в законе, «СМИ, выполняющими функции иностранного агента», могут быть признаны как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Критерием попадания в список является получение «денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».
Сейчас в списке Минюста 11 СМИ, выполняющих функции иностранных агентов — это «Голос Америки» и Радио «Свобода» с его региональными подразделениями.