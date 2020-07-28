Жители Сочи против элитного жилья в парковой зоне

Группа жителей Сочи выступает против возведения элитного жилья в парковой зоне. Они утверждают, что стройка идет с многочисленными нарушениями.

«Фонтанка» не сошла с ума. Мы оформили этот материал «Кавказ.Реалии» в соответствии с проектом приказа Роскомнадзора.

Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, а в случае его принятия обяжет все СМИ в крупногабаритном формате сообщать читателю, что цитирует иностранного агента.

Предлагаемая к реализации форма содержит такой пункт:

«Сообщения и материалы иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, распространяемые на территории Российской Федерации, должны сопровождаться указанием на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены соответственно иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».