45 % россиян «скорее положительно» относятся к людям, вышедшим на акции протеста в Хабаровском крае в связи с арестом губернатора Сергея Фургала. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает « Левада-центр ».

Каждый четвёртый россиянин (26 %) относится к протестующим на Дальнем Востоке «нейтрально», или «безразлично». Скорее отрицательно, или негативно к участникам этих многодневных несанкционированных шествий в бывшей столице Дальневосточного федерального округа относится каждый шестой гражданин РФ (17 %).

При этом лишь 16 % собеседников социологической службы впервые узнали про хабаровские протесты во время опроса. Больше половины россиян (57 %) «что-то слышали об этом», а каждый четвёртый гражданин (26 %) «внимательно следит, как развиваются события».

