«Левада-центр»: К участникам протестов в Хабаровске положительно относятся 45 процентов россиян
«Левада-центр»: Половина россиян положительно относится к участникам протестов в Хабаровске
Каждый четвёртый россиянин
При этом лишь
Каждый третий россиянин
Опрос был проведён 24–25 июля 2020 года среди 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.
Ранее во вторник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал горожан заканчивать с митингами, которые не прекращаются с 11 июля, когда впервые несколько десятков тысяч человек вышли на несанкционированное шествие с требованием освобождения ранее арестованного губернатора Фургала.