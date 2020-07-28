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28.07.2020 13:55
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«Левада-центр»: К участникам протестов в Хабаровске положительно относятся 45 процентов россиян

«Левада-центр»: Половина россиян положительно относится к участникам протестов в Хабаровске

45 % россиян «скорее положительно» относятся к людям, вышедшим на акции протеста в Хабаровском крае в связи с арестом губернатора Сергея Фургала. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает «Левада-центр».

Фото: levada.ru

Каждый четвёртый россиянин (26 %) относится к протестующим на Дальнем Востоке «нейтрально», или «безразлично». Скорее отрицательно, или негативно к участникам этих многодневных несанкционированных шествий в бывшей столице Дальневосточного федерального округа относится каждый шестой гражданин РФ (17 %).

При этом лишь 16 % собеседников социологической службы впервые узнали про хабаровские протесты во время опроса. Больше половины россиян (57 %) «что-то слышали об этом», а каждый четвёртый гражданин (26 %) «внимательно следит, как развиваются события».

Каждый третий россиянин (30 %) считает, что массовые выступления населения против падения уровня жизни в защиту своих прав «вполне возможны», 63 % — «маловероятны». Принять участие в таких протестах готовы 29 % граждан. Три года назад этот показатель не превышал 15 %. 65 % на акции в защиту своих прав не пойдут.

Фото: levada.ru

Опрос был проведён 24–25 июля 2020 года среди 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.

Ранее во вторник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал горожан заканчивать с митингами, которые не прекращаются с 11 июля, когда впервые несколько десятков тысяч человек вышли на несанкционированное шествие с требованием освобождения ранее арестованного губернатора Фургала.

Фото: levada.ru
Фото: levada.ru

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