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28.07.2020 13:25
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В Петергофе неизвестные взорвали банкомат

Информацию о повреждении банковского аппарата проверяют полицейские в Петродворцовом районе Петербурга. Неизвестные вскрыли его быстро, после чего также стремительно покинули место преступления.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, информация о повреждении устройства по выдаче денег поступила 28 июля из Петергофа.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется общий ущерб», — говорится в сообщении главка.

По данным «Фонтанки», банкомат вскрыли, взорвав газовый баллон. Другие подробности случившегося уточняются.

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