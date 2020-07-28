В Петергофе неизвестные взорвали банкомат

Информацию о повреждении банковского аппарата проверяют полицейские в Петродворцовом районе Петербурга. Неизвестные вскрыли его быстро, после чего также стремительно покинули место преступления.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, информация о повреждении устройства по выдаче денег поступила 28 июля из Петергофа.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется общий ущерб», — говорится в сообщении главка.