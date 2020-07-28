FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
71.59р83.78р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 13:15
0
Печать

ТАСС: Следующими странами, которые откроют для россиян, могут стать Южная Корея и Мальдивы

Следующими странами, с которыми Россия откроет авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы. Об этом 28 июля со ссылкой на информированный источник пишет ТАСС.

Другие подробности агентство пока не даёт, а также уточняет, что приведённые сведения получило от собеседника, близкого к авиавластям.

Россия уже сообщила о возобновлении полётов в Великобританию, Турцию и Танзанию. АТОР назвала минимальную стоимость туров в эти страны. «Фонтанка» порассуждала, кого может заинтересовать тур в самое экзотическое в этом списке государство.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний