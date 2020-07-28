ТАСС: Следующими странами, которые откроют для россиян, могут стать Южная Корея и Мальдивы

Следующими странами, с которыми Россия откроет авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы. Об этом 28 июля со ссылкой на информированный источник пишет ТАСС.

Другие подробности агентство пока не даёт, а также уточняет, что приведённые сведения получило от собеседника, близкого к авиавластям.

Россия уже сообщила о возобновлении полётов в Великобританию, Турцию и Танзанию. АТОР назвала минимальную стоимость туров в эти страны. «Фонтанка» порассуждала, кого может заинтересовать тур в самое экзотическое в этом списке государство.