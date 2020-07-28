В ближайшие пару часов погода в Петербурге испортится. Городское ГУ МЧС предупреждает, что по данным Северо-Западного УГМС, 28 июля ливни с грозами придут к 16–19 часам.

На карте «Яндекса» видно, как крупная туча подошла с юга, охватив юго-восточные районы Ленинградской области и пригороды Петербурга. Особенно сильно заливает Гатчину и Московское шоссе под Тосно, гремит в районе Колпино и Пушкина.