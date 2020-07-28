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28.07.2020 13:05
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Мощная туча наползает на Петербург с юга, с собой несёт ветер и молнии

В ближайшие пару часов погода в Петербурге испортится. Городское ГУ МЧС предупреждает, что по данным Северо-Западного УГМС, 28 июля ливни с грозами придут к 16–19 часам.

На карте «Яндекса» видно, как крупная туча подошла с юга, охватив юго-восточные районы Ленинградской области и пригороды Петербурга. Особенно сильно заливает Гатчину и Московское шоссе под Тосно, гремит в районе Колпино и Пушкина.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapwb&amp;le_Lightning=1&amp;ll=29.865249_59.482335&amp;z=8" class="_">yandex.ru/pogoda/saint-petersburg</a><br><br>
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

В Луге уже прошёл дождь.
В Луге уже прошёл дождь.

Спасатели напоминают, что при грозе, сильном ливне и ветре лучше находиться в помещении, окна и двери закрывать. Если дождь застал вас на улице, избегайте деревьев, рекламных щитов и слабо укреплённых конструкций.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapwb&amp;le_Lightning=1&amp;ll=29.865249_59.482335&amp;z=8" class="_">yandex.ru/pogoda/saint-petersburg</a><br><br>
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

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