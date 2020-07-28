Рост заболевших коронавирусом в Крыму объяснили приездом туристов

«У нас показатель заболеваемости сегодня один из самых низких по территории РФ как в Крыму, так и Севастополе. И, с учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости. Украина открыла границу, количество лиц, въезжающих с территории Украины, значительно увеличилось, турпоток в Крым в целом также увеличился», — цитирует 27 июля заявление руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской ТАСС.

Роспотребнадзор заявил, что увеличение числа зараженных COVID-19 в Крыму можно объяснить возросшим турпотоком.

По ее словам, в регионе сохраняется необходимость соблюдать меры предосторожности, а именно носить маски и не забывать о социальном дистанцировании.

В июне Крым объявил об открытии туристического сезона. Глава Крыма Сергей Аксенов в начале июля рассказал об ажиотажном спросе на средний ценовой сегмент. К концу июля Крым принял первый миллион туристов.

С начала пандемии в Крыму выявили 1 116 заболевших COVID-19.