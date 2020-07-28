«Извините, что новости не очень». Депутат от «Слуги народа» занес COVID-19 в украинский парламент и просит коллег пройти тест

Депутат от партии власти «Слуга народа» Данил Гетманцев занес COVID-19 в украинский парламент и просит коллег пройти тест. В этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой и налоговой политики признался в соцсети.

«Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться», — такую запись оставил Гетманцев в Facebook час назад (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).