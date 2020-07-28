Британская 24-летняя актриса Софи Тёрнер и её супруг актёр и музыкант Джо Джонас впервые стали родителями. Она известна как исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов», а он — как Тёмный Феникс из «Людей Икс».

Как пишет 28 июля издание TMZ, Софи Тёрнер родила дочь 22 июля в Лос-Анджелесе. Девочку назвали Уилла.

Тёрнер и Джонас скромно поженились в Лас-Вегасе в прошлом мае, а позже во Франции устроили пышную церемонию. О беременности звёздная семья не рассказывала. Журналисты прознали об этом совсем недавно, заметив актрису с большим животом на прогулке.