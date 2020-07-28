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28.07.2020 12:46
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У «Сансы Старк» и «Тёмного Феникса» родилась наследница

Британская 24-летняя актриса Софи Тёрнер и её супруг актёр и музыкант Джо Джонас впервые стали родителями. Она известна как исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов», а он — как Тёмный Феникс из «Людей Икс».

Как пишет 28 июля издание TMZ, Софи Тёрнер родила дочь 22 июля в Лос-Анджелесе. Девочку назвали Уилла.

Тёрнер и Джонас скромно поженились в Лас-Вегасе в прошлом мае, а позже во Франции устроили пышную церемонию. О беременности звёздная семья не рассказывала. Журналисты прознали об этом совсем недавно, заметив актрису с большим животом на прогулке.

Сегодня же сообщалось о рождении дочери у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

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Комментарии (2)

Увольте редактора. Или переводчика. Ну или дайте ему посмотреть Людей Икс, чтобы такую ересь не писать ))))
gorbokonik
А разве не она играла темного феникса?
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