Бывший хоккеист СКА о протестах в США: Они сами это породили и теперь пожинают плоды

«Они сами до этого дошли. Сами породили и теперь пожинают плоды. Но я там не живу, я не гражданин США, чтобы что-то говорить. В Беверли-Хиллз было страшно, его буквально разносили. Хорошо, что мы уехали к тому моменту. Было реально неспокойно. Ребята рассказывали мне, что там творилось. Хотя до этого всегда было все нормально. Как раз в Лос-Анджелесе живут люди разных цветов и народов», — цитирует Прохоркина «Спорт-Экспресс».

С мая в США не утихают беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе 25 мая: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. Мужчина скончался в больнице. В результате быстро набрало силу движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»). В США это вылилось в погромы. Потом акции протеста против расового неравенства перебрались в Европу, где также переросли в массовые беспорядки.

Николай Прохоркин — воспитанник челябинского хоккея. С 2010 по 2015 год играл за ЦСКА (Москва), с 2015 по 2016 — в «Салавате Юлаеве» (Уфа), с 2016 по 2019 — в петербургском СКА. Сезон 2019/20 отыграл за «Лос-Анджелес Кингс». Летом не смог договориться о новом контракте в США и вернулся в Россию, где стал игроком магнитогорского «Металлурга».