В центре Петербурга три человека пообещали уйти из жизни. Один решился

Обитатели петербургской коммуналки устроили опасный аттракцион при распахнутых окнах. Куб жизни им не понадобился, а медикам работа нашлась.



Как стало известно «Фонтанке», около семи утра 28 июля в оперативные службы города поступила информация о готовящемся коллективном суициде. Трое мужчин сосредоточились в коммунальной квартире на четвертом этаже 32-го дома в Басковом переулке.

Один человек до приезда полицейских и медиков успел выйти из квартиры. Его с тяжелыми травмами забрала скорая.

Повторять маршрут первопроходца его друзья не спешили, и в Басков успел приехать автомобиль с кубом жизни. Пока полицейские поднимались на этаж, за дверью коммуналки стало подозрительно тихо. Замок взломали, квартира оказалась пуста. Двух человек ищут.